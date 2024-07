Glavna producentica 'Braka na prvu' otkrila zanimljivosti o kandidatima: 'Boje se toga što će ljudi reći'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Danijela Pupovac u svom podcastu na YouTubeu ugostila je kreativnu producenticu sociološkog eksperimenta Ivanu Šimac. Naglasila je kako joj se divi s obzirom na to da je upravljala cijelim projektom i to vrlo uspješno.

''Kako je moguće da ne odustaješ, vidjeti da je nešto tako i to istjerati na svijetlo, poput odnosa Filipa i Tamare te Klare i Lovre, to jest da se Lovri svidjela Klara i Tamari Filip? Bila sam fascinirana kako to možeš...'', upitala je Danijela Ivanu, a ona je odgovorila kako se to jednostavno moglo primijetiti, a ona je samo tražila od kandidata da se ne zatvaraju u sebe.

''To se vidjelo i gledatelji su to vidjeli, no tu je u pitanju i iskustvo kroz projekte koje te nauči primijetiti takve stvari – izbrusi te do neke mjere da stvarno vidiš neke slike i pokušaš to od kandidata dobiti jer oni sami ne žele priznati, upravo zbog društva koje ih sputava. Ne boji se oni toliko svojih misli i priznanja, koliko se boje onoga što će ljudi reći nakon toga'', objasnila je Ivana.