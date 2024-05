Gleda li Danijela zavodljivo Alana? 'Žena me mrzi pa mi nisu jasni ti flertujući pogledi'

Danijela i Alan bili su na ručku u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' , a Alan je komentirao Danijeli kako bi se trebala više smijati. ''Moraš se, inače, malo češće smijati. To ti ljepše stoji, ono'', rekao joj je Alan, a ona mu se zahvalila na uputstvu.

Alan je upitao Danijelu je li kreativna osoba, a iznenadio se njezin odgovorom. ''Studirala sam umjetnost i dizajn u Londonu tako da rekla bih da jesam'', rekla je.

''Ti bi se trebao baviti dramskom umjetnošću, to bi bio dobar kanal za tebe'', dodala je, a naljutila se kada ju je Alan nazvao 'draga'.

''Pa nemoj me odmah zvati draga, kažeš mi draga samo kad se kamera upali'', objasnila je Danijela, a on je njoj rekao da ga prestane tako gledati. ''Žena me mrzi pa mi nisu jasni ti flertujući pogledi'', rekao je Alan, a nabrojao je i poglede koje Danijela ima.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':