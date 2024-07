Gledatelji navijaju za Nikolinu i Tihomira iz 'Braka na prvu': 'Ajmo, nemate što čekati! Bili bi predivan par'

Tihomir i Nikolina privukli su pažnju gledatelja svojom komunikacijom, a mnogi od njih su zaključili da bi bili odličan par.

"E to je par", "To je već pogodak", "On i Nikolina definitivno!", "Baš bi bili par", "Navijam za vas, bili bi predivan par. Ajmo, nemate što čekati!", "Mislim da bi mogli zajedno. Ona pametna, tolerantna, strpljiva, kulturna,finog ponašanja , a Tihomir ako je to istina što kaže da je poradio na svemu počevši od sebe pa nadalje, je veeelika stvar to moći napraviti", "Njih dvoje bili bi odlični", komentirali su.

