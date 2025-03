Gledatelji oduševljeni prvim parom 'Braka na prvu': 'Hrvoje je osvojio jackpot!'

Silvija i Hrvoje prvi su ovogodišnji par sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' i čini se da se odlično slažu. Hrvoje je sa smiješkom pratio dolazak svoje mladenke Silvije. "Jako lijepa mlada", istaknuo je. I Silvija se smješkala dok je hodala prema Hrvoju. S velikim osmijesima na licu predstavili su jedno drugome. "Je li to to?" pitala je Silvija. "Da, to je to i sad idemo", odgovorio je Hrvoje. Njihovi uzvanici su sa smiješkom pratili što se događa između Silvije i Hrvoja. Silvija je komentirala da je Hrvoje stariji nego što je zamišljala, no da je možda živahan poput nje. Dodala je da je važno da je može pratiti.