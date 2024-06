Gledatelji podržali Danijelu, oduševljeni su zavjetima koji su naljutili Alana: 'Predivno pismo svim ženama'

"Moja poruka je više za one koji će se sresti s osobama poput tebe" rekla je. Istaknula je kako je Alan osoba koja ne podnosi kritike te omalovažava druge kako bi uzdignuo sebe.

Alan ju je prekinuo dok je izgovarala zavjete. ''Ovo je izmišljotina, ne planiram slušati pet stranica kritika. Neću ti to dozvoliti'', rekao je i nakon toga otišao.

Dok se Alanu nisu svidjeli Danijelini zavjeti, gledatelji su joj pružili riječi podrške na društvenim mrežama.

"Vjerujem da ju je ovo iskustvo promijenilo za cijeli život. Nakon ovako nečeg naprosto moraš postati jači. A ovako stati pred njega i sve ovo mu pročitati gledajući ga izravno u oči zaslužuje svaki mogući respekt. To što on nije ni slovo od ovog shvatio nije bitno, ako postoji i samo jedna žena koja se prepoznala u svom odnosu u ovom i odlučila nešto promijeniti, isplatilo se", "Objavite to pismo da si svaka osoba još koji pua pročita. Divno je napisala i pogodila srž", "Danijela, svaka čast! Treba imati hrabrosti otkriti manipulatora ovako javno. Drago mi je da si izašla iz ovog odnosa i što si pomogla hrpu žena koje će gledati ovu emisiju da vide tko je Alan, a i mnogi slični njemu", "Svaka čast", "Bravoooo!! Predivno pismo svim ženama", "Danijela, kraljice", "Snažna poruka poslana, bravo Danijela", neki su od komentara.