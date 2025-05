Gledatelji sretni što se Irma opet smije: 'Mudra, staložena i dostojanstvena'

Irma se nakon raspleta svog odnosa s Markom konačno opet smije, a u razgovoru sa Silvijom otkrila je kako se osjeća i što misli o cijeloj situaciji.

"Ovo sve nešto što je bilo Tina, Marko, rođendan, iskreno me ne zanima. Mislim, ja sam vidjela, ali uopće nisam gledala u tom smjeru. Ono, kao ljudi, ne zanima me. Ne tiče me se u biti. Na neki način Marko i ja smo prekinuli taj naš neki eksperimentalni odnos i sad to što on radi s Tinom je zbilja ok. Radite što hoćete. Mene to nekako nije pogodilo", ispričala je.