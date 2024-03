Haljina koja je očarala i Filipa! Tamara o izlasku iz sigurne zone: 'Osjećala sam se kao dama'

"Dama. Mogu reći da sam se u ovom haljini stvarno osjećala kao dama. Nije stil koji bi inače obukla, ali mi je odgovaralo izlaženje iz vlastite komfor zone. Baš me bacilo u taj neki starinski classy mood . Eto i eksperti su rekli da izgledamo kao 'stari bračni par' pa izgleda da je tu večer sve bilo u starinskom štihu", naglasila je Tamara i podijelila video prije snimanja.

Sada se na društvenim mrežama osvrnula na to.

Tamara Razum u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' istaknula je kako je svestrana žena s puno interesa, ali i kako joj je glavna karakteristika karaktera prilagodljivost. Uvijek je spremna za nove izazove, pa tako i u eksperimentu, u koji se prijavi s nadom da će pronaći ljubav. Zasad je pronašla prijateljstvo, no trenutačno je i s time zadovoljna. Prije svog drugog razgovora sa stručnjacima, pohvalila se novim outfitom kojeg je pohvalio i Filip.

"Ljepotica moja. Crveno i ti ste zaista dobar match", pohvalila ju je i kandidatkinja Nikolina.

Nedavno je za RTL.hr otkrila u kakvom je odnosu s Filipom.

"Filip mi se svidio kao osoba, mi zaista super funkcioniramo. S obzirom na to da smo razvili prijateljstvo, ne znam što ćemo dalje. Komentirala sam da da su mi potrebna otvorena vrata, što za mene stoji za općenito. Tek onda se i ja mogu prepustiti, dati si oduška da počnem nešto osjećati. Trenutačno sve stopiram s obzirom na to da je on zatvorio vrata. Stopirane su i misli i osjećaji, kako se ne bih zaljubila", rekla je.

