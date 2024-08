Hedviga i Zoran iz 'Braka na prvu' uživaju u novim ljubavima, a pravi su primjer svim bivšim parovima: Ovako sada govore jedno o drugome!

Osvrnuo se i na svoj prekid s Hedvigom i njezinu ljubavnu sreću. "Prvo bih napomenuo koliko je Hedviga divna djevojka, kao i njezina obitelj koju sam upoznao. Nama se u eksperimentu dogodila kemija, no kako smo izašli iz tog balončića u stvarni život jednostavno smo shvatili koliko smo različiti, a posebno nam je zasmetala da daljina, Novi Sad – Zagreb. Nastavili smo se viđati, no razlike su bile sve veće i veće, i ta daljina je odlučila svoje. Rastali smo se u prijateljskom tonu, jednostavno smo izlaskom iz eksperimenta shvatili kako to nije to. Vidim da je sada sretna i zaljubljena i jako mi je drago zbog toga. Jednostavno ona nije bila ono što sam ja tražio, niti obrnuto", rekao je Zoran.

Hedviga je početkom godine otkrila za RTL.hr da je sretno zaljubljena. "Zaista postoji netko tko se neobično ugodno stvorio kad se sve sleglo. Jest da bi se brojao pod noviju osobu u mom životu, no dosta smo bitnih događaja već prošli, tih 'milestones'. Ja znam dio njegove obitelji, on potpunu moju i prijatelje, Petra ga je naravno upoznala i uživo neki dan na rođendanu, Andrea i Tihi znaju već neko vrijeme za njega. Ispada da je u Zagrebu često pa je od prijatelja dobio nadimak 'Purger'. Mislim da se dosta udomaćio, ne skrivamo se po gradu. Ali evo, uhvatila si me u zatvaranju kofera jer ćemo i ovaj vikend provesti zajedno, ali ne doma. Bez da ispada da ga hvalim jer je moj, najljepša njegova karakteristika je mogućnost otvorene komunikacije i ne bježanje pred stvarnim problemima. Suočava me sa situacijama i kad bih se ja, potaknuta prošlim iskustvima, zatvorila u sebe jer sam podosta opečena. Dobro, naravno, to što je jako visok i snažan dodatni je plus, naravno. Nećemo se lagati, iako me osvaja djelima jer je u tome konkretan, a pažljiv, lijepo je gledati nekoga kraj kog se osjećaš zaštićenom. No pomalo, mjesec po mjesec, nećemo se u ništa zaletavati. Do sad ima sve pluseve", ispričala je.