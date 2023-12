Hedviga imala najljepši Božić dosad: 'Kad sreću dijeliš s drugima, ona postaje mnogostruko veća'

Hedviga se ranije u svojoj objavi osvrnula na prosinac i Božić.

"Uz bez premca najljepši prosinac započet čarobnim dolaskom i snijegom, koji nisam mogla zamisliti i kakvog ni iz moje rječite ruke neću opisati ni približno dobro i jer sam naučila da su neke emocije isuviše jake za zadržavanje, mogu samo probati zahvaliti Bogu na kraju ove godine. Božić je blagdan dijeljenja ljubavi i nje u našoj kući ima kao nikada do sada! U potpunosti je istinita ona da kad sreću dijeliš s drugima, ona postaje mnogostruko veća, još veća, najveća! I zato za ovaj Božić gdje vam želim da vam bude kao kod nas, širite dobrotu jer to je smisao svake vjere, otvorite srca jer život je čudesan, propovjedajte toleranciju, ljubaznost, mir i strpljenje. Čarolija Božića je u povratku svojim najmilijima ovih dana, onaj osjećaj da ih zagrlite kad ih dugo ne vidite, da im kažete koliko vam znače, što vam je na duši i što ste spremni učiniti za njih jer kako vam se drugačije srce može napuniti nego pomaganjem onima kojima to treba, a pogotovo vašima? I oni koje ste pustili u život su obitelj koju ste odabrali i to je predivno! Neka Božji blagoslov obasja sve ove dane i sačuva nas od puta kojim se često svi znamo gubiti i gdje nas treba vratiti iskonskim vrijednostima. Ljubite svoje bližnje, osvrnite se na nemoćne i slabije, nasmiješiti se tužnijem neznancu, poljubite nekog svog i povjerujmo da svijet uz ufanje i nadu postaje bolje mjesto", poručila je uz fotografiju sa psom.