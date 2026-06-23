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Brak na prvu

Hedviga iz 'Braka na prvu' kćeri posvetila dirljive riječi za prvi rođendan: 'Prije godinu dana Bog me blagoslovio tobom'

Hedviga, javnosti najpoznatija po sudjelovanju u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', na poseban je način obilježila prvi rođendan svoje kćeri Iskre

RTL.hr
23.06.2026 19:00

Hedviga iz 'Braka na prvu' na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju nastalu u rodilištu netom nakon poroda, uz koju je napisala emotivno pismo koje je dirnulo njezine brojne pratitelje. U objavi se prisjetila prvog susreta sa svojom djevojčicom i otkrila koliko joj je majčinstvo promijenilo život.

'Postojiš da bismo bili obitelj'

U dugačkoj i iskrenoj objavi, Hedviga se obratila izravno svojoj kćeri, opisujući dubinu ljubavi koju osjeća od njezina rođenja. "Prije godinu dana Bog me blagoslovio tobom. Tu nema govora ni o čemu osim o višoj sili beskrajne milosti i mudrosti. Znao je da mi te šalje da u tebe ulijem svu ljubav koju imam i nisam ju imala gdje izliti", započela je Hedviga.

Hedviga, Brak na prvu
Hedviga, Brak na prvu FOTO: Instagram

Opisala je kako joj je kći postala smisao postojanja te joj dala novu životnu ulogu. U poruci je natuknula i izazove s kojima su se suočile. "Jednog dana pričat ću ti o teškoj prvoj godini tvog života, a ti se ničega osim osjećaja beskonačnog voljenja nećeš moći ni sjećati", napisala je, ne ulazeći u detalje, ali dajući naslutiti da put nije bio lak. Svoju je poruku zaokružila snažnim riječima o obitelji: "Postojiš da bismo bili obitelj. Da mogu gledati preslikane oči tvog oca na tebi. Da nas svojom nevinošću razoružaš. Postaješ mala osoba koja nas sve drži na okupu i spaja od prvog dana. Beskonačno."

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Brak na prvu

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