Hedviga iz 'Braka na prvu' kćeri posvetila dirljive riječi za prvi rođendan: 'Prije godinu dana Bog me blagoslovio tobom'

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Hedviga iz 'Braka na prvu' na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju nastalu u rodilištu netom nakon poroda, uz koju je napisala emotivno pismo koje je dirnulo njezine brojne pratitelje. U objavi se prisjetila prvog susreta sa svojom djevojčicom i otkrila koliko joj je majčinstvo promijenilo život.

'Postojiš da bismo bili obitelj'

U dugačkoj i iskrenoj objavi, Hedviga se obratila izravno svojoj kćeri, opisujući dubinu ljubavi koju osjeća od njezina rođenja. "Prije godinu dana Bog me blagoslovio tobom. Tu nema govora ni o čemu osim o višoj sili beskrajne milosti i mudrosti. Znao je da mi te šalje da u tebe ulijem svu ljubav koju imam i nisam ju imala gdje izliti", započela je Hedviga.

icon-expand Hedviga, Brak na prvu FOTO: Instagram