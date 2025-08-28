Hedviga iz 'Braka na prvu' o malenoj iskri i majčinstvu: 'Zamalo sam ostala uskraćena za priliku držati u rukama nešto naše'

Hedviga, koja je prije dvije sezone sudjelovala u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', pronašla je svoju sreću izvan showa. Prošle godine se udala, a nakon toga je otkrila kako je trudna. Malena Iskra ima dva mjeseca, a za Net.hr je ispričala kako se snašla u prvih nekoliko mjeseci majčinstva.

"Iskrica je rođena carskim rezom i ne mogu dovoljno pohvaliti osoblje i liječnike u KB Sestre Milosrdnice, koji su bili izuzetni od sredine moje trudnoće, kad sam im se obratila, pa sve do samog izlaska iz bolnice. Neovisno o njima, oporavak je, zbog same prirode ženskog tijela, trajao čitavo babinje i zaista je bio bolan. Često se smatra da je porod carskim rezom "lakši način", no svaka žena koja je prošla period oporavka zna da je to ozbiljna operacija nakon koje treba pažljivo postupati sa svojim tijelom. Teško je bilo i prihvatiti ovisnost o pomoći svojih najbližih – trebalo me uvjeravati da nikome nisam na teret i stvarno ne bih tako brzo stala na noge da se muž i moja obitelj od prvog dana nisu potpuno posvetili brizi oko nje. Sada se uključila i svekrva čim smo bile dovoljno dobro da možemo putovati", rekla je Hedviga za Net.hr.