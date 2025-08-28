Hedviga iz 'Braka na prvu' o malenoj iskri i majčinstvu: 'Zamalo sam ostala uskraćena za priliku držati u rukama nešto naše'

Hedviga, koja je prije dvije sezone sudjelovala u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', pronašla je svoju sreću izvan showa. Prošle godine se udala, a nakon toga je otkrila kako je trudna. Malena Iskra ima dva mjeseca, a za Net.hr je ispričala kako se snašla u prvih nekoliko mjeseci majčinstva.
"Iskrica je rođena carskim rezom i ne mogu dovoljno pohvaliti osoblje i liječnike u KB Sestre Milosrdnice, koji su bili izuzetni od sredine moje trudnoće, kad sam im se obratila, pa sve do samog izlaska iz bolnice. Neovisno o njima, oporavak je, zbog same prirode ženskog tijela, trajao čitavo babinje i zaista je bio bolan. Često se smatra da je porod carskim rezom "lakši način", no svaka žena koja je prošla period oporavka zna da je to ozbiljna operacija nakon koje treba pažljivo postupati sa svojim tijelom. Teško je bilo i prihvatiti ovisnost o pomoći svojih najbližih – trebalo me uvjeravati da nikome nisam na teret i stvarno ne bih tako brzo stala na noge da se muž i moja obitelj od prvog dana nisu potpuno posvetili brizi oko nje. Sada se uključila i svekrva čim smo bile dovoljno dobro da možemo putovati", rekla je Hedviga za Net.hr.
Otkrila je i kakva je malena.
"Usuđujem se reći da smo dobili zahvalnu bebu što se tiče spavanja, ali čak i kad bi ju muž preuzeo noću, svejedno bih se budila na svaki njen pokret. Vrlo brzo sam razvila zaštitnički majčinski instinkt i stalno provjeravam diše li, no svi mi kažu da je to normalan strah koji proizlazi iz velike ljubavi koju sam osjetila prve sekunde kad sam ju ugledala. Da se ne lažemo, koliko mi je trudnoća bila fizički i mentalno teška, toliko me ona očarala. Ipak, podočnjaci rastu – svaka mama bi potpisala da je kronično neispavana, a meni je to stanje dodatno zabrinjavajuće jer je okidač za epilepsiju", rekla je.
Postpartum doživljava mirno, spremna na sve promjene koje je i dalje očekuju.
"Budući da nisam mislila da će mi Bog podariti mogućnost da se ostvarim kao majka, svaki novi dan s njom doživljavam kao blagoslov. Danas mi je nezamislivo da sam nekoć živjela uvjerena kako, zbog svoje bolesti, to nije moj put i da sam zamalo ostala uskraćena za priliku držati u rukama nešto naše. Sada sam ju stavila na prvo mjesto i puno mi je manje važno imam li isfeniranu kosu ili moram li tijelo siliti na brz povratak u prijašnju formu. Sve u svoje vrijeme – za sve će biti prilike kasnije, ali ona nikada više neće biti ovako mala", zaključila je.
Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!