Hedviga iz 'Braka na prvu' o savršenstvu i uljepšavanju: 'Žene smo, nismo strojevi'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Hedviga Tandara često dijeli svoja promišljanja s brojnim pratiteljima na društvenim mrežama. Stručnjakinja za marketing ovog puta je poručila da savršenstvo ne postoji.

"I znate što? Približavamo se periodu od pet godina gdje sam ja izgubila bitku s pojmom gdje sam pokušavala biti savršena. Doduše, nikada to, kao ni nitko drugi, nisam ni bila, no voljela sam se zavaravati da jesam. Održavala sam taj privid. Sad volim biti stvarna. Zalažem se da težimo tome. Biti koliko god budemo bolje za sebe u granicama da se ne isforsiramo. Ja si to prva ne smijem dozvoliti. I zato vam i pokazujem kad nije sve bajno i sjajno i kad i je i divno i krasno. Jer život je u balansu. U ljepoti i iskrenosti. U malim otkrivanjima da nismo nikad sto posto na vrijeme i da radimo te neke nepodopštine zbog kojih smo toliko neodoljive. Žene smo, nismo strojevi. Nismo lutke na napuhavanje. Zato nas se i voli. Zato se i volimo. Jer smo ponekad najglamuroznije i voluminoznih frizura i namontiranih trepavica i savršeno postojane šminke i prehrane chia sjemenkama u grčkom jogurtu s Matcha čajem, a nekad samo preumorne, izvaljene na kauču, trebamo 2 različite kutije sladoleda, svoje sestre i/ili nekog svog dok nas 'šljusaju' emocije, dok smo sposobne presvuci se samo u stvari 'za po kući'. I to je okej. Jedan dan to, jedan dan neka opravica malih dimenzija. Sigurno nećemo izgoriti trčeći za suludim idealima, ali mogli bi potpaliti neku vatricu kraj kamina. I tako stiže ovo predbožićno razdoblje", napisala je uz video u kojem je zablistala u crvenom izdanju.