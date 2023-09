Hedviga iz 'Braka na prvu' o standardima ljepote i svojim usnama i obrvama: 'Nisam ih ni radila da se ne primijete'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Hedviga Tandara u svojoj objavi na Instagramu progovorila je o ljudskim odnosima i kompromisima te se osvrnula na standarde ljepote.

"Ja samo...postojim. Ne želim nikada reći da ne preuzimam odgovornost za svoje postupke, prva sam koja kažem da nikad neću priznati da nemamo konce svega u našim rukama. Sve je kako si složimo i da, nikad u životu ne možemo dobiti baš sve što hoćemo. Uvijek su to neke, ne volim riječ žrtve pa ću upotrijebiti kompromisi. Odrekneš se tu da bi dobio tamo. Svi vole upotrebljavati onu: 'Ne moram ja ništa- ja sam se namorala.' Da mi se srce malčice isprljalo rekla bih: 'Ja sam se naodricala'. Ali istina je da kad si ovakav ti te ustupke drugima ne doživljavaš kao nekakve postupke. Tebi je to jedino prirodno i jedino normalno. Kako bi se inače drugačije dalo, trebalo i moglo? Reciprocitet u odnosima nije nešto što gledaš: jednu žlicu poštovanja si ti dao meni pa ću ja jednu žlicu iskrenosti dati tebi. Ili još gore je da si dajete samo reda radi, minimum minimuma, da ste zajedno da bi se brojalo da imate nekoga. Kod mene se izgara. Vidi se kad sam sretna. Ja sam kao fosfor, bijeli, piroforan. Zapalim se odmah pri kontaktu sa zrakom. Probala sam biti apologetična. I stvarno sam htjela svima ići niz dlaku, al da ga citiram: 'Pa brate dragi (pobojala sam se za svoju neženstvenost na novom otoku) ovo tvoje hodanje po jajima oko svih već graniči sa samouništavanjem'. Pitala sam ga da ponovi šta je izgovorio pa je preformulirao frazu s riječju 'sine' (znam da je riječ o poštapalicama, al tanka je linija između beach hair i izgleda kao da me izbacilo more). U zadnjih smo nekoliko godina svi, što svjesno, što nesvjesno, počeli robovati standardima ljepote koje smo uvezli izvana. I da, ja sam ih prihvatila. Obrve. Usta. Nikad ih nisam ni skrivala, nisam ih ni radila da se ne primijete. Ali tu negdje usput zafalila sam si iz onih tekstova od prije tri godine i čitajući ih, čupam ju nazad. Ove raščupane, slijepljene, slane kose, izgleda doslovno ispljunulo me more. I sad ću samo postojati", napisala je Hedviga.