Hedviga iz 'Braka na prvu' odvela kćer Iskru na prvo vjenčanje, malena ukrala show

Hedviga iz 'Braka na prvu' uživala je na svadbi u prekrasnom Dubrovniku. "Prva svadba i to naše tete Kiki", napisala je Hedviga uz fotografiju koja prikazuje nježan trenutak između nje i njezine kćeri. Za jednogodišnju Iskru, koja je rođena u lipnju 2025. godine, ovo je bio prvi takav društveni događaj, a za tu prigodu bila je odjevena poput prave male princeze u pufastu ružičastu haljinicu od tila s bijelim cipelicama. Ponosna mama također je zablistala u punom sjaju, odabravši dugu, elegantnu satensku haljinu boje šampanjca i decentne zlatne naušnice, dok joj je duga plava kosa bila podignuta u visoki rep.