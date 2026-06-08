Hedviga iz 'Braka na prvu' odvela kćer Iskru na prvo vjenčanje, malena ukrala show

Hedviga iz 'Braka na prvu' uživala je na svadbi u prekrasnom Dubrovniku. "Prva svadba i to naše tete Kiki", napisala je Hedviga uz fotografiju koja prikazuje nježan trenutak između nje i njezine kćeri. Za jednogodišnju Iskru, koja je rođena u lipnju 2025. godine, ovo je bio prvi takav društveni događaj, a za tu prigodu bila je odjevena poput prave male princeze u pufastu ružičastu haljinicu od tila s bijelim cipelicama. Ponosna mama također je zablistala u punom sjaju, odabravši dugu, elegantnu satensku haljinu boje šampanjca i decentne zlatne naušnice, dok joj je duga plava kosa bila podignuta u visoki rep.
Prizor majke i kćeri na terasi s pogledom na more, okupan zlatnim zrakama zalazećeg sunca, odisao je posebnom toplinom. Ovaj obiteljski trenutak nije prošao nezapaženo među njezinim pratiteljima, koji su je obasuli komplimentima. "Jaoo pa prekrasne ste ovako", "Ajme preslatke", "Što si lijepa, i ti i bebica" i "Blistate, a Iskra je zvijezda večeri", samo su neki od komentara.