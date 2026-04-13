Hedviga iz 'Braka na prvu' podijelila svoju obiteljsku idilu: 'Dragi Bože, ništa osim hvala'

Hedviga iz 'Braka na prvu' otkrila je kako izgleda njezina obiteljska idila

Hedviga Tandara Amidžić, javnosti najpoznatija po sudjelovanju u showu "Brak na prvu", podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu seriju fotografija koje odišu obiteljskom srećom i proljetnim duhom. Kratkim, ali slatkim opisom "travanj" dala je do znanja da je riječ o presjeku najljepših trenutaka iz proteklog mjeseca, a fotografije otkrivaju da je za slavlje imala poseban povod.

Obiteljska idila za pravoslavni Uskrs

U središtu objave je fotografija na kojoj Hedviga pozira sa suprugom i njihovom kćerkicom Iskrom. Sretna obitelj snimljena je ispred velike fontane, a trenutak nježnosti u kojem se supružnici ljube dok njezin suprug drži kćer zabilježen je za uspomenu. Zanimljiv detalj otkrio je jedan od komentara ispod objave: "Vidiš kako punica uhvati pravi trenutak", sugerirajući da je autorica obiteljskog portreta upravo Hedvigina majka.

Dirljiva posveta kćeri i poruka zahvalnosti

Posebnu pažnju privukla je fotografija medenjaka u obliku srca, na kojima je ispisano ime "Iskra". Hedviga i Jovan svoju su prvu kćer dobili u lipnju 2025. godine, a izbor imena nosi snažnu simboliku. Iskra, kao simbol svjetlosti i nade, očito je centar njihovog svijeta, što ova slatka gesta i potvrđuje. Bivša reality zvijezda, koja se za Jovana udala u veljači 2025., očito je pronašla mir u obiteljskom životu, daleko od televizijskih kamera.

