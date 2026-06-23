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Brak na prvu

Hedviga iz 'Braka na prvu' proslavila najposebniji dan: Malena Iskra napunila je godinu dana

Hedviga iz 'Braka na prvu' proslavila je poseban dan

RTL.hr
23.06.2026 13:00

Hedviga iz 'Braka na prvu' proslavila je prvi rođendan svoje kćerkice Iskre. Na Instagram je Storyju objavila fotografiju s rođendanske proslave te otkrila koliko se potrudila oko dekoracija za ovaj veliki dan.

Hedviga, Brak na prvu
Hedviga, Brak na prvu FOTO: Instagram

Podsjetimo, Hedviga i njezin suprug Jovan svoju su prvu kćer dobili u lipnju 2025. godine, a izbor imena nosi snažnu simboliku. Iskra, kao simbol svjetlosti i nade, očito je centar njihovog svijeta, što ova slatka gesta i potvrđuje. Bivša reality zvijezda, koja se za Jovana udala u veljači 2025., očito je pronašla mir u obiteljskom životu, daleko od televizijskih kamera.

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Brak na prvu

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