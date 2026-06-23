Hedviga iz 'Braka na prvu' proslavila najposebniji dan: Malena Iskra napunila je godinu dana

Hedviga iz 'Braka na prvu' proslavila je prvi rođendan svoje kćerkice Iskre. Na Instagram je Storyju objavila fotografiju s rođendanske proslave te otkrila koliko se potrudila oko dekoracija za ovaj veliki dan.

Podsjetimo, Hedviga i njezin suprug Jovan svoju su prvu kćer dobili u lipnju 2025. godine, a izbor imena nosi snažnu simboliku. Iskra, kao simbol svjetlosti i nade, očito je centar njihovog svijeta, što ova slatka gesta i potvrđuje. Bivša reality zvijezda, koja se za Jovana udala u veljači 2025., očito je pronašla mir u obiteljskom životu, daleko od televizijskih kamera.