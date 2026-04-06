Hedviga iz 'Braka na prvu' raznježila pratitelje: Proslavila prvi Uskrs s kćerkicom Iskrom

Hedviga, javnosti najpoznatija kao sudionica treće sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', podijelila je s pratiteljima na Instagramu dirljiv trenutak obiteljske proslave Uskrsa, koji je, kako je i sama napisala, za nju bio "najposebniji do sad".

Na fotografiji objavljenoj na sam Uskrs, Hedviga pozira s osmijehom, držeći u naručju svoju kćerkicu Iskru. U ruci drži i zlatnog čokoladnog zeca, a pažnju privlače i modno usklađeni detalji. Hedviga nosi mašnu s crveno-bijelim točkicama u kosi, dok malena Iskra na sebi ima hlačice istog uzorka.