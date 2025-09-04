Novosti
Brak na prvu

Hedviga iz 'Braka na prvu' s malenom Iskrom otišla na more: 'Mila moja...'

Hedviga je na društvenim mrežama otkrila kako je s malenom Iskrom otišla na more

RTL.hr
04.09.2025 15:00

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Hedviga prije nekoliko je mjeseci postala majka. Rodila je malenu Iskru s kojom trenutačno uživa na moru. Otkrila je kako su otišle na Murter, gdje Hedviga ima vikendicu.

"Mila moja, i ti imaš otok o kojem ćeš blagonaklono zboriti", napisala je u opisu zajedničke fotografije. 

Hedviga, Brak na prvu
Hedviga, Brak na prvu FOTO: Instagram

Nedavno je otkrila kako se snašla u prvih nekoliko mjeseci majčinstva. 

"Iskrica je rođena carskim rezom i ne mogu dovoljno pohvaliti osoblje i liječnike u KB Sestre Milosrdnice, koji su bili izuzetni od sredine moje trudnoće, kad sam im se obratila, pa sve do samog izlaska iz bolnice. Neovisno o njima, oporavak je, zbog same prirode ženskog tijela, trajao čitavo babinje i zaista je bio bolan. Često se smatra da je porod carskim rezom "lakši način", no svaka žena koja je prošla period oporavka zna da je to ozbiljna operacija nakon koje treba pažljivo postupati sa svojim tijelom. Teško je bilo i prihvatiti ovisnost o pomoći svojih najbližih – trebalo me uvjeravati da nikome nisam na teret i stvarno ne bih tako brzo stala na noge da se muž i moja obitelj od prvog dana nisu potpuno posvetili brizi oko nje. Sada se uključila i svekrva čim smo bile dovoljno dobro da možemo putovati", rekla je Hedviga za Net.hr.

Silvija iz 'Braka na prvu' promijenila jahtu, sada je na Malti: 'Sve gori'

