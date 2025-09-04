Hedviga iz 'Braka na prvu' s malenom Iskrom otišla na more: 'Mila moja...'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Hedviga prije nekoliko je mjeseci postala majka. Rodila je malenu Iskru s kojom trenutačno uživa na moru. Otkrila je kako su otišle na Murter, gdje Hedviga ima vikendicu.

"Mila moja, i ti imaš otok o kojem ćeš blagonaklono zboriti", napisala je u opisu zajedničke fotografije.