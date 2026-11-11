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Brak na prvu

Hedviga iz 'Braka na prvu' topi srca prizorima kćeri: 'Zlatna naša glava'

Hedviga često pokazuje koliko uživa u svakom trenutku majčinstva

RTL.hr
11.11.2026 15:16

Hedviga iz 'Braka na prvu' često dijeli obiteljske trenutke na društvenim mrežama, a ovog puta je objavila snimke sa svojom jednogodišnjom kćerkicom Iskrom. Prizori su raznježili njezine pratitelje. "Zlatna naša glava. Jesenski", napisala je u opisu objave. 

"Preslatke sličice", "Preslatko", "Druga i četvrta su mi naj", komentirali su. 

Inače, Hedviga je kćeri Iskri u lipnju za njezin prvi rođendan posvetila dirljive riječi. "Prije godinu dana Bog me blagoslovio tobom. Tu nema govora ni o čemu osim o višoj sili beskrajne milosti i mudrosti. Znao je da mi te šalje da u tebe ulijem svu ljubav koju imam i nisam ju imala gdje izliti. Jednog dana pričat ću ti o teškoj prvoj godini tvog života, a ti se ničega osim osjećaja beskonačnog voljenja nećeš moći ni sjećati. Postojiš da bismo bili obitelj. Da mogu gledati preslikane oči tvog oca na tebi. Da nas svojom nevinošću razoružaš. Postaješ mala osoba koja nas sve drži na okupu i spaja od prvog dana. Beskonačno", napisala je uz fotografiju kćeri kada se rodila. 

Hedviga, Brak na prvu
Hedviga, Brak na prvu FOTO: Instagram

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