Hedviga iz 'Braka na prvu' topi srca prizorima kćeri: 'Zlatna naša glava'

Hedviga iz 'Braka na prvu' često dijeli obiteljske trenutke na društvenim mrežama, a ovog puta je objavila snimke sa svojom jednogodišnjom kćerkicom Iskrom. Prizori su raznježili njezine pratitelje. "Zlatna naša glava. Jesenski", napisala je u opisu objave.

"Preslatke sličice", "Preslatko", "Druga i četvrta su mi naj", komentirali su.