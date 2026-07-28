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Brak na prvu

Hedviga iz 'Braka na prvu' uživa na obali s kćerkom, prizor je presladak: 'Mornarka moja'

Nakon što je javnost oduševila viješću o rođenju svoje prve kćerkice, Hedviga se sada pohvalila idiličnim ljetovanjem, a njezina najnovija objava na Instagramu nikoga nije ostavila ravnodušnim

RTL.hr
28.07.2026 12:00

Ovoga puta, Hedviga je na svom Instagram profilu podijelila neodoljiv trenutak s obiteljskog ljetovanja na Murteru, koji je u kratkom roku oduševio sve njezine pratitelje.

Morski trenuci s malenom Iskrom

Na fotografiji snimljenoj na sunčanoj šljunčanoj plaži, Hedviga pozira u dvodijelnom kupaćem kostimu s cvjetnim uzorkom, držeći u naručju svoju kćerkicu Iskru. Malena je za ljetni izlazak na plažu bila skockana u preslatku bijelo-plavu prugastu mornarsku kombinaciju.

Hedviga, Brak na prvu
Hedviga, Brak na prvu FOTO: Instagram

Sa širokim osmijehom na licu, ponosna majka podigla je svoju djevojčicu prema suncu, dok se u pozadini prostire kristalno čisto more i plavo nebo. Uz predivan prizor, Hedviga je u opisu kratko i emotivno napisala: "Mornarka moja."

Hedviga, Brak na prvu
Hedviga, Brak na prvu FOTO: Instagram

Obiteljska idila nakon showa

Podsjetimo, Hedviga je u showu ostala zapamćena po svojoj rječitosti, toplini i iskrenosti. Iako joj eksperiment nije donio trajnu ljubav pred kamerama, sreću je ubrzo pronašla izvan showa uz supruga Jovana.

Njezina priča o majčinstvu posebno je dirnula javnost jer je Hedviga više puta otvoreno govorila o svojoj dugogodišnjoj borbi s epilepsijom i izazovima visokorizične trudnoće. Danas, uz voljenog supruga i kćerkicu Iskru, proživljava pravu obiteljsku idilu, a fotografije s Murtera najbolji su dokaz koliko uživa u svakom zajedničkom trenutku.

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Brak na prvu

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