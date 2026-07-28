Hedviga iz 'Braka na prvu' uživa na obali s kćerkom, prizor je presladak: 'Mornarka moja'

Ovoga puta, Hedviga je na svom Instagram profilu podijelila neodoljiv trenutak s obiteljskog ljetovanja na Murteru, koji je u kratkom roku oduševio sve njezine pratitelje.

Na fotografiji snimljenoj na sunčanoj šljunčanoj plaži, Hedviga pozira u dvodijelnom kupaćem kostimu s cvjetnim uzorkom, držeći u naručju svoju kćerkicu Iskru. Malena je za ljetni izlazak na plažu bila skockana u preslatku bijelo-plavu prugastu mornarsku kombinaciju.

Sa širokim osmijehom na licu, ponosna majka podigla je svoju djevojčicu prema suncu, dok se u pozadini prostire kristalno čisto more i plavo nebo. Uz predivan prizor, Hedviga je u opisu kratko i emotivno napisala: "Mornarka moja."

Podsjetimo, Hedviga je u showu ostala zapamćena po svojoj rječitosti, toplini i iskrenosti. Iako joj eksperiment nije donio trajnu ljubav pred kamerama, sreću je ubrzo pronašla izvan showa uz supruga Jovana.

Njezina priča o majčinstvu posebno je dirnula javnost jer je Hedviga više puta otvoreno govorila o svojoj dugogodišnjoj borbi s epilepsijom i izazovima visokorizične trudnoće. Danas, uz voljenog supruga i kćerkicu Iskru, proživljava pravu obiteljsku idilu, a fotografije s Murtera najbolji su dokaz koliko uživa u svakom zajedničkom trenutku.