Hedviga je sretno zaljubljena? Zaintrigirala je divnim poklonom: 'Oborena sam s nogu'

Ranije se osvrnula na Valentinovo i ljubav u objavi na Instagramu. "Svaka riječ na ovom videu ono je što osjećam. Takav treba biti onaj koji uđe u vaš život i osvoji vas da vi toga niste ni svjesne. Polako počinje postajati netko bez koga vam je čudno kad ga nema, netko tko vas razumijeva pomalo kako uči stvari o vama. Netko tko vam se otvara i vjeruje vam, za promjenu od njegovog dosadašnjeg života. Kome možete reći sve, bez da će ga to prestrašiti i tko neće nestati prvim realnim problemima u vašem stvarnom svijetu. Koga puštate nekako logično, jer s njim možete iskomunicirati ono što vas muči, svaki dan, od sitnica do duboke razine, do koje i ne znate kako ste mjesec po mjesec došli. Tko vam postaje ufiltriran u sve pore vašeg bića i tijela. Tko razumije vaš sirovi, a šaren svijet koji je sve samo ne konvencionalan. Takav osoba korak po korak, da vas ne otjera ćuti i ono što se ne kaže već se vidi, po njemu i po vama, kroz gusto raslinje njegove i vaše prošlosti, koje Bog zna ima i tko je prošao sito i rešeto, pa ipak, vama daje šansu. Očito vjeruje da će sada biti drukčije nego do sada. Mora da ste mu podrška. Mora da u vama vidi i ono što vi niste vidjeli jer ste mu suputnica. Osoba koja ga ne nestaje čak ni kad ste slabi, ali to vješto skrivate, jer pravi život nisu akvarijski uvjeti koji vam zamagle mogućnost prosudbe. I nakon svega, vi opet nemate riječi, a pričate satima, do razine gdje se svi pitaju o čemu vise imate pričati. A vama opet nije dosta. Njega ni fizički. Upili biste ga u sebe jer je tako velik dok vas poklopi svojom snažnom rukom. Mora da je toliko jači od vas gdje to prelazi granicu tjelesnog i samo vam daje osjećaj sigurnosti. Sigurno ne samo danas, ali i danas jer vama te geste i sitnice toliko znači. Jer on zna da je tako. Jer vas sluša. Jer vas gleda tim svojim predivnim okicama. Zna vaš jezik ljubavi i vi znate njegov. Jer se on shvaća i gradi svakodnevno", napisala je Hedviga.