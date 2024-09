Hedviga nakon povratka s odmora iz snova s dragim zaključila: 'Upalio mi se 'kućanica mode''

Kandidatkinja treće sezone 'Braka na prvu' Hedviga često na društvenim mrežama progovara o svom privatnom životu i dečku s kojim je nedavno uživala u odmoru na Maldivima. I ovog puta se osvrnula na njihovu vezu.

"'Daš mi vremena da te u ovo uvjerim?'- upitala sam odlučno da ovo ne bude još jedan moj uzaludni pokušaj da samu sebe i svoje funkcioniranje objasnim. Za to sam povukla najveći korak dosadašnjeg dana, odložila sam knjigu i pomirišala svježi veš koji se sušio od puta. Vratili smo se doma sinoć i umorni se otuširali, toliko na granici sna i toliko željni jednostavnog bivanja jedno kraj drugoga. U mojoj glavi bučila je misao da previše fino miriše i da su feromoni očito ono što mi ne da da se pomaknem s njegove nadlaktice. Još sam neki dan ljubav objašnjavala kao neke općepoznate kemijske spojeve, aktivnosti i procese, a vidi me sad, bez snage da se fizički pomaknem. Samoj sam sebi bila jasna da me njegov miris opio. I u tom trenu bilo mi je jasno. Meni, obrazovanoj i odrješititoj upalio se moj, kako to moji prijatelji zovu 'kućanica mode'. Ne tražim da ovo shvatite kao nagovaranje da sada zauvijek pustite sve i željno iščekujete da dođe doma s posla, no ako vam i to dođe prirodno- zašto ne? Ako vam kupi žvakaće jer mu uvijek kradete njegove, ako mu kupite najdraže čokolade jer dolazi po vas u drugi grad, ako vi zbog njega i dolazite u drugi grad- zašto se ne prepustiti. Niste manje žene u 21. stoljeću ako ste i takve. Neće vam nitko zabraniti ulazak na fakultet ako nekome namjestite krevet, a on vama ne pojede vas kroasan, ma koliko on bio svježe pečen, sigurno mekan i nadasve mirišljav. Nije loše malo učiti iz prošlih odnosa. Nešto su valjda i znali što rade", napisala je Hedviga.