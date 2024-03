Hedviga napokon pokazala dečka, ali i iznenađenje koje joj je priredio: 'Ti moja čarolija'

"Zaista postoji netko tko se neobično ugodno stvorio kad se sve sleglo. Jest da bi se brojao pod noviju osobu u mom životu, no dosta smo bitnih događaja već prošli, tih 'milestones'. Ja znam dio njegove obitelji, on potpunu moju i prijatelje, Petra ga je naravno upoznala i uživo neki dan na rođendanu, Andrea i Tihi znaju već neko vrijeme za njega. Ispada da je u Zagrebu često pa je od prijatelja dobio nadimak 'Purger'. Mislim da se dosta udomaćio, ne skrivamo se po gradu. Ali evo, uhvatila si me u zatvaranju kofera jer ćemo i ovaj vikend provesti zajedno, ali ne doma. Bez da ispada da ga hvalim jer je moj, najljepša njegova karakteristika je mogućnost otvorene komunikacije i ne bježanje pred stvarnim problemima. Suočava me sa situacijama i kad bih se ja, potaknuta prošlim iskustvima, zatvorila u sebe jer sam podosta opečena. Dobro, naravno, to što je jako visok i snažan dodatni je plus, naravno. Nećemo se lagati, iako me osvaja djelima jer je u tome konkretan, a pažljiv, lijepo je gledati nekoga kraj kog se osjećaš zaštićenom. No pomalo, mjesec po mjesec, nećemo se u ništa zaletavati. Do sad ima sve pluseve", ispričala je nedavno za RTL.hr.

