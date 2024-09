Hedviga o neplaniranim događajima u njezinom životu: 'Da bih riječ rekla'

"Pročitala sam danas jednu odličnu rečenicu jedne uspješne i prekrasne žene: 'Nisam planirala ovakav život, on se dogodio, a ja sam se događala s njim.' Što i jest ono najbolje što nam se u životu može dogoditi, da postanemo ta osoba koja se formirala kroz sve što nam je život darivao, ali i priređivao. Kad biste imali vremenski portal u kojem biste vidjeli kako će napredovati vaš put, biste li ga upotrijebili? Ili još preciznije, biste li po izlasku iz njega mijenjali ono što ste vidjeli ili se pak prepustili onom viđenom? Biste li bili aktivan sudionik ili pasivni gledatelj vašeg života? Zvuči futuristički i nerealno, no što biste odabrali da možete? Ne sviđa mi se podrediti ideji da se sve zbiva van naše moći, no opet, kako se stvari odigraju, teško je ne priznati da postoji neka viša sila koja ipak pogura stvari u jednom ili drugom smjeru. Religiozni ljudi, poput mene same, nazvat će to Bogom i biti zadovoljni što imaju naziv za tu energiju koja sve stvara, spaja i sastavlja. Jer nemoguće je da sam baš u potpunosti sama dovela u svoj život ovaj scenarij kojeg sam sad dio. Zasigurno nisam. I hvala Mu na tome. Da bih riječ rekla", napisala je Hedviga.

Inače, Hedviga je nekoliko mjeseci u sretnoj vezi, a nedavno je progovorila o odnosu sa svojim dragim.

"'Daš mi vremena da te u ovo uvjerim?'- upitala sam odlučno da ovo ne bude još jedan moj uzaludni pokušaj da samu sebe i svoje funkcioniranje objasnim. Za to sam povukla najveći korak dosadašnjeg dana, odložila sam knjigu i pomirišala svježi veš koji se sušio od puta. Vratili smo se doma sinoć i umorni se otuširali, toliko na granici sna i toliko željni jednostavnog bivanja jedno kraj drugoga. U mojoj glavi bučila je misao da previše fino miriše i da su feromoni očito ono što mi ne da da se pomaknem s njegove nadlaktice. Još sam neki dan ljubav objašnjavala kao neke općepoznate kemijske spojeve, aktivnosti i procese, a vidi me sad, bez snage da se fizički pomaknem. Samoj sam sebi bila jasna da me njegov miris opio. I u tom trenu bilo mi je jasno. Meni, obrazovanoj i odrješititoj upalio se moj, kako to moji prijatelji zovu 'kućanica mode'. Ne tražim da ovo shvatite kao nagovaranje da sada zauvijek pustite sve i željno iščekujete da dođe doma s posla, no ako vam i to dođe prirodno- zašto ne? Ako vam kupi žvakaće jer mu uvijek kradete njegove, ako mu kupite najdraže čokolade jer dolazi po vas u drugi grad, ako vi zbog njega i dolazite u drugi grad- zašto se ne prepustiti. Niste manje žene u 21. stoljeću ako ste i takve. Neće vam nitko zabraniti ulazak na fakultet ako nekome namjestite krevet, a on vama ne pojede vas kroasan, ma koliko on bio svježe pečen, sigurno mekan i nadasve mirišljav. Nije loše malo učiti iz prošlih odnosa. Nešto su valjda i znali što rade", napisala je.