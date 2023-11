Hedviga o zdravstvenom stanju: 'Živim najbolje što je u mojoj moći i mogućnosti'

Hedviga Tandara supruga je tražila u prethodnoj sezoni showa 'Brak na prvu'. Upustila se u odnos sa Zoranom, kojeg je često isticala kao veliku podršku, a iz eksperimenta je izašla s brojnim prijateljstvima. Publici se otvorila i oko svojih zdravstvenih problema.

''Srušila sam se dan nakon svog rođendana i završila na hitnoj na Rebru. Bilo je jako vidljivo da postoji nešto, neka siva tvar koja ne bi trebala postojati na tom mjestu. Jako je blizu centra za govor, samo četiri milimetara je udaljeno pa nitko u Hrvatskoj nije odlučio probati to operirati jer postoji velika šansa da bi bi posljedica mogla biti ta da više ne pričam. To je bio početak kraja'', rekla je Hedviga. No, unatoč tome ove mlada žena živi život punim plućima, a nedavno je za RTL.hr otkrila kako su je liječnici stavili na novu terapiju.