Hedviga za RTL.hr o odličnom odnosu sa Zoranom nakon prekida: 'Moji bivši su ljudi koje poštujem...'

Zoran Babović iz treće sezone 'Braka na prvu' nedavno je ekskluzivno za RTL.hr otkrio da je sretno zaljubljen. "Godinu dana smo zajedno, upoznao sam je na prošlogodišnjem festivalu u Novom Sadu. Sretni smo i zaljubljeni, evo ove smo godine zajedno ponovno zajedno posjetili isti festival, no ovaj put kao par", ispričao je.

Također se osvrnuo na svoj prekid s Hedvigom Tandarom s kojom ga je spojio sociološki eksperiment. "Prvo bih napomenuo koliko je Hedviga divna djevojka, kao i njezina obitelj koju sam upoznao. Nama se u eksperimentu dogodila kemija, no kako smo izašli iz tog balončića u stvarni život jednostavno smo shvatili koliko smo različiti, a posebno nam je zasmetala da daljina, Novi Sad – Zagreb. Nastavili smo se viđati, no razlike su bile sve veće i veće, i ta daljina je odlučila svoje. Rastali smo se u prijateljskom tonu, jednostavno smo izlaskom iz eksperimenta shvatili kako to nije to. Vidim da je sada sretna i zaljubljena i jako mi je drago zbog toga. Jednostavno ona nije bila ono što sam ja tražio, niti obrnuto", rekao je Zoran.