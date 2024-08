Hedviga za RTL.hr o odmoru na Maldivima i plivanju s morskim psima: 'Nismo im bili zanimljivi kao hrana'

Hedviga iz 'Braka na prvu' posljednjih dana objavljuje divne prizore s odmora na Maldivima sa svojim dečkom koji su očarali njezine pratitelje. Otkrila je i da je plivala s morskim psima, iako joj to nije bilo na listi želja te je pokazala božanstveni pogled koji ima.

Istaknula je da je nju i dečka vrijeme savršeno poslužilo prema su u kišnom razdoblju i otkad su stigli na Maldive, ondje je sunčano. Objasnila je da su poštovali neke običaje i pravila lokalnih ljudi.

"U ocean sam išla u majici i hlačama za plivanje u čemu sam se i kupala kad bismo otišli na plažu na kojoj su i lokalci jer je to način kupanja, a da se poštuju njihovi vjerski osjećaji. U slučaju svake interakcije s lokalnim stanovništvom bila sam pokrivena od ramena do koljena jer su njihove žene zamotane i neobučenost bi bila nepristojna. Na plažama za turiste se, naravno nose badići, to su odvojene zone", rekla je Hedviga.