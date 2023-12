Hedviga za RTL.hr o zdravlju, planovima za 2024. i odnosu sa Zoranom: 'Nismo više zajedno'

2023. godinu po tome što sam se mislila prvo preseliti u Zadar. Nakon toga je krenuo 'Brak na prvu' i promijenio mi život naglavačke. Osim nevjerojatnog medijskog odjeka koji nismo mogli zamisliti da će se ikada dogoditi, najljepše od svega što se dogodilo su Petra, Andrea i tihi Tom. Nakon toga sam otišla u Japan i napisala svoj prvi putopis na koji sam nevjerojatno ponosna. Uz brojna mjesta koja sam posjetila na hrvatskoj obali, vratila sam se na Lošinj baš zbog toga da se vratim u taj mindset kada je knjiga nastala prije tri godine zato što sam sakupila sve materijale i potom smo to obuhvatile na jedno mjesto. Potom sam otputovala u Armeniju, Gruziju i Poljsku. Nosila sam revije, davala sam svoj obol udrugama koje rade kako bi pomogle ženama oboljelim od raka dojke, udrugama koje pomažu palčićima i Crvenim Nosovima. To su organizacije klaunova-doktora koji pomažu djeci koji su u bolnicama i uveseljavaju ih dok se ondje liječe.

Ja sam tip osobe koji je savršen u kratkoročnim planiranjima i meni stvari trebaju biti posložene do zadnjeg trenutka, ali dugoročna planiranja mi nikako ne idu tako da novogodišnje odluke mi ne idu nikako. I to je toliko jasno s obzirom da mi se stvari događaju s tolikom brzinom. Apsolutno nikako ne mogu staviti stvari na papir godinu dana unaprijed.

Kakva je situacija na ljubavnom planu?

Zoran i ja nismo više zajedno, a razlog su nepremostive razlike.

Kako je tvoje zdravlje?

Moje zdravlje je uvijek tema o kojoj je meni lako pričati samo da bi drugima bilo lakše. Zapravo je sreća da sam odvojena u vjeri tako da znam da će mi biti bolje. Činjenica je da mi je za Badnjak i Božić bilo malo lošije što je zapravo jako iritantno jer obožavam ovo božićno vrijeme i mi smo baš obitelj koja tradicionalno baš na Badnjak kiti bor i svi se okupljamo, pogotovo što nas je ove godine malo više. Pojačani smo nekim članovima. Bit će to bolje. Ovi lijekovi o kojima sam toliko ove godine pričala, ne djeluju, ali dobro. Baš mi je dosta ljudi ove godine predložilo da odem u Župu u Šurkovcu kod fra. Ive Pavića pa možda i to probam. S obzirom da sam netko tko je oduvijek okružen raznim vjerama, raznim nacionalnostima, uvjerenjima, mislim da nam svima u ovo božićno vrijeme treba nade i ufanja i da nam treba da povjerujemo da si u 2024. svijet možemo napraviti malo boljim mjestom. Nisu to neke floskule kao nova godina, novi počeci, ali stalno može biti nova godina. Budimo tolerantniji jedni prema drugima. Mislim da je nevjerojatno što nam je RTL dao toliku platformu da možemo napraviti toliki krug ljudi, pokrenuti neku lavinu pozitivnih promjena i ne, nikada neću otvoriti komentare ispod svog profila zato što ne dajem ljudima prostora da ispolje svoju negativnu energiju ispod nečega gdje se trudim da si napravim neke pozitivne promjene jer imamo priliku toliko dobroga donijeti svijetu. Sretna nova godina, budimo puno bolji ljudi, pustimo dobre ljude u svoj život, otvorimo srca ljudima koji će nas razveseliti, uveseliti, vjerujmo u to da će nas dočekati još ljepši trenuci. Hvala svima što su mi uljepšali 2023. godinu i hvala svima unaprijed koji će mi uljepšati 2024. godinu jer kad se otvorimo svijetu i kad se otvorimo novim iskustvima, samo nebo nam je granica.