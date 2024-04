Hit video Tine i Tiaga! Pogledajte kako su plesali i pjevali, a nekoliko sati kasnije - eskalacija

Inače, Tiago je ranije otkrio produkciji što treba napraviti Alan da osvoji Danijelu i nasmijao Tinu. "Treba biti Brazilac i Slovenka", rekao je kroz smijeh.

Pun hvale za sebe i Tinu bio je kod eksperata. "Mi smo najzreliji par. Mi znamo kako se nositi s teškim situacijama", rekao je Tiago. "Naučio sam ju poštovati, što sada radim i više. Možda je do naših kultura ili je utjecaj mojih bivših trauma. Nisam bio u mogućnosti to vidjeti, ali sada mi je jasno da, ako sam s Tinom, moram vjerovati njezinim postupcima i riječima. To mi je jasno sad, ali to prije nisam vidio", dodao je.