Hrvoje ismijao pitanje o zaljubljenosti, stručnjaci zgroženi: 'Njegova je reakcija ponižavajuća'

U današnjoj epizodi 'Braka na prvu' na redu je bila druga zajednička večera, a parovima su se pridružila dva nova kandidata, Jeannette i Simon! Marko je zadovoljan što su se Irma i on vratili na pravi put i još su se više povezali kada mu je ispričala da je prebrodila ovisnost. Nije dugo trajalo. Brzo sam se prepala jer je brzo postalo ozbiljno i otišla na rehabilitaciju", rekla je Irma i dodala da je ondje riješila svoje strahove i shvatila da je dobra osoba, da se voli i da je jača od negativnih stvari. Bio je to dug put, ali i najbolje iskustvo u mom životu do sada", priznala je, a Marko ju je čvrsto zagrlio i ona je bila sretna što je to dobro prihvatio.

Kristini G. prva je noć u novom stanu dobro prošla, svatko je spavao u svojoj sobi i sada se veseli večeri. Silvija i Irma šminkale su se za njihovo druženje i Irma je priznala da se s njom najbolje slaže. Čekam kaos na večeri zato što je Stipe nabrijan i njega sve zanima", kroz smijeh je zaključila Irma. Doris, Kristina S. i Franjo se nadaju da neće biti nikakvih drama pa su se dotaknuli Silvije i Hrvoja za koje smatraju da glumataju. Čak i ne mislim da su fake, nego su se odvojili, mi i ne znamo puno o njima niti kako funkcioniraju. Mislim da oni malo odskaču", smatra Doris da bi potom zaključili kako im se ne da više slušati prepirke Višnje, Darka, Kristine G. i Stjepana. A nije im baš sjelo ni to što je Stjepan rekao da su Kristina S. i Franjo fake par, iako svi znaju da se upravo Kristina G. i Stjepan najviše pretvaraju jer se stalno svađaju, a ostaju u showu.

Stručnjaci su promatrali dolazak parova i zadovoljni su što vide Kristinu G. i Stjepana da komuniciraju, Doris i Igor djeluju im kao stabilan par, a kad su stigli Silvija i Hrvoje, zaključili su da je on dominantan, a ona da je u sjeni i samo ga prati, bez izražavanja mišljenja. Kristina S. i Franjo učinili su im se kao da žele djelovati previše stabilno, a Višnja i Darko kao i dosad - svatko je išao na svoju stranu.

Večera je počela mirno, no stručnjaci su svakom paru dali pismo s jednim pitanjem kako bi vidjeli koliko iskreno komuniciraju jedno s drugim i unutar grupe. Višnja i Darko odgovorili su da se ne mogu zamisliti u ljubavnom odnosu, a stručnjaci misle kako su oni došli do točke bez povratka dok je Višnja ponavljala kako ona ne može Darku dati pažnju koju on traži. Kristina G. i Stjepan trebali su odgovoriti jesu li oni iskreni, a drugi neiskreni - Kristina misli da to nije tako, no Stjepan smatra: Drugi su parovi u nekim stvarima neiskreni, nisu direktni i to nije u redu prema drugome." Rekao je da su Kristina i on u početku imali najviše problema, a potom mu je Višnja prigovorila da previše gleda druge parove, a ne gleda sebe, te da ne može govoriti u ime drugih ljudi.

Ti imaš svoju ženu oko koje se trebaš trsiti, boriti i razgovarati, a ne s nama", rekla je Stjepanu Višnja, a Darko dodao: Zašto se njom ne zabaviš?" Kristini nije bilo jasno zašto se tako ponaša jer su svi dobili pisma, a Stjepan je samo ostalima upadao u riječ. Irma i Marko trebali su otkriti napreduje li njihov odnos i oboje su dali potvrdan odgovor. Tipičan primjer kod Irme i Marka da izbjegavaju odgovor tako zamotano u diplomatske rukavice i nisu ništa rekli", zaključili su stručnjaci.

Kristina S. i Franjo trebali su reći s kojim kandidatom imaju najviše problema, a Kristina je kroz smijeh govorila da ona ni s kim nema problema. Neki očito imaju sa mnom, ali to je njihov problem", rekla je. Doris i Igor trebali su govoriti o tome jesu li najskladniji par u eksperimentu i oni misle da jesu i da se stvarno dobro nadopunjuju. Hrvoje je otvarao novo pitanje i kad ga je pročitao, počeo se jako smijati pa je Silvija pročitala ostalima da stručnjaci žele znati jesu li zaljubljeni.

Njegova je reakcija ponižavajuća. Ovaj njegov smijeh je podrugljiv i mislim da je to jako očito", rekli su stručnjaci, a Hrvoje smatra da je to pitanje previše ishitreno i naravno da nije zaljubljen. I Silvija je rekla da nije zaljubljena, a Stasiow je zaključila kako i nije imala drugi izbor jer je Hrvoje toliko snažno ismijao to pitanje. Iskreno, bilo mi je neugodno gledati", rekao je Pelić, a Matej se čudio što Hrvoje sudjeluje u ljubavnom showu, a ismijao je ideju da bi uopće mogao biti zaljubljen.

Stjepan je i dalje imao potpitanja, što je je živciralo Kristine - i Santini i njegovu suprugu! Prvi ne bi želio da mu se netko ubacuje i komentira, ne znam zašto to radi?" čudila se Kristina G., a Doris, Franjo i Kristina S. sa strane su pričali o njima i tome hoće li Kristina G. napisati da napušta show. Kristina G. je nasamo pokušavala objasniti Stjepanu da se treba smiriti, no on se branio da je samo iskren. Ne možemo mi imati dobar odnos ako ja šutim i ne govorim što mi smeta", rekla mu je vidno iživcirana supruga i zamolila ga da svakoga nasamo pita što ga zanima.

Fokus se potom prebacio na novi par - Jeannette i Simona, koji su odmah raspjevali sve i uklopili se u ekipu. Ona je ista kao ja, luda kao puška", govorio je Simon dečkima te im pokazao da mu je njegova supruga poklonila nož. Stručnjaci su zaključili kako su se parovi više grupno povezali nego jedno s drugim. Volio bih da se posvete sebi, vidjeti da su u paru, a ne na maturalcu", rekao je Pelić.

