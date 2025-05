Hrvoje optužio Silviju za neugodan potez, ona porekla: 'Meni je to iskreno bilo stvarno čudno'

Iva je komentirala da je to super i pitala bi li htjeli sad ući u jedan novi ciklus. Hrvoje je priznao da ne zna, ali da on može sa svakim biti dobar. Rekao je Silviji da ga je iznenadilo kada je izlazila iz stana i u njemu su bili još neki ljudi, a ona nije ništa rekla, ni bok. "Samo si se pokupila. Meni je to iskreno bilo stvarno čudno", istaknuo je. "Molim?" pitala ga je Silvija.

"Ja imam svjedoke. Ja sam se dva puta vratila pozdraviti s tobom. Ti si mene pogledao u oči i rekao: 'Bok'", rekla mu je.

Ekspertica Iva je komentirala da je strašno kako se prepucavaju."Zar nitko ne razumije da se treba razumjeti?" zapitala se.

Ekspert Matej Sakoman pitao je Silviju i Hrvoja ima li njihova komunikacija uopće perspektivu da bi u to investirali napor i vrijeme. "Ne, sad više", rekao je Hrvoje. Sakoman je istaknuo da je to u biti odgovor na Ivino pitanje i da ne žele nastaviti komunicirati. "Da smo je poželjeli imati, bilo bi je, ne?" rekao je Hrvoje.

