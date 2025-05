Hrvoje otkrio Silviji vidi li ih skupa u budućnosti: 'Ne znam, moramo provesti neko vrijeme izvan ovog'

Ekspert Dean Pelić je rekao da su svi različiti i poštuje to te se osvrnuo na Markove riječi da čim je vidio Kristinu da je to bilo to. "To potvrđuje moju tezu koju sam ja napisao u knjizi. Muškarci se zaljubljuju odmah ili nikad. Čvrsto stojim iza toga. Tu zaljubljenost nemoj shvaćati u pravom smislu riječi, ali zainteresiranost odmah ili nikad", objasnio je Dean.