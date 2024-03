I Anton je skinuo vjenčani prsten! Za RTL.hr kaže: 'Ne bismo ih trebali nositi...'

Nikolina i Anton u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' trenutačno su u prijateljskoj fazi, a ako je suditi prema posljednjoj ceremoniji, izgleda kako se to neće ubrzo promijeniti. Anton je priznao kako prema Nikolini gaji samo prijateljstvo, a isto je i s njezine strane. Prošlog tjedna dogodila se i drama oko izjave da Nikolina ima staru kožu te kako je prestara, a sada je Anton otkrio cijelu istinu.

Jesi li bio iskren kada si Nikolini rekao da nisi komentirao njezine godine i 'staru kožu'?

Naravno da sam joj rekao istinu - nisam izrekao te stvari. Još uvijek ne mogu vjerovati kako sam uvučen u tu temu jer ljudi koji me poznaju znaju da to nije tema koja bi mi uopće pala na pamet.

Jesi li osjećao zavist prema Lovri zbog njegove reakcije?

Naravno da sam osjećao nešto. Dan prije nego što se sve ovo dogodilo, a dok nisu snimale kamere, ispričavao mi se zbog svega što se dogodilo jer zna da to nije istina da bi se u 24 sata pretvorio u potpuno drugačiju osobu. I još se smijao tome kasnije! Stvarno ga ne razumijem.

Zašto je Lovre izmislio da si ti to rekao?

Nisam siguran. Nemam pojma. Vidjeli smo u autu kako je rekao da ja nisam ništa rekao, a onda je, na osnovu Klarine reakcije, odlučio nastaviti s tom pričom. Mislim da je čuo jednog od drugih momaka te večeri kako izgovara te stvari ili nešto slično, to je jedino što ima nekog smisla. Jedino što sam ja rekao o Nikolini, a što sam i njoj priznao, bilo je to da mi je bilo malo neugodno tijekom masaže. To je to. Sve ostalo, bilo koji drugi komentari, došli su iz usta nekog drugog te večeri ili su bili Lovrina ideja.