I to se dogodilo! Doris u sedmom nebu, Igor bio uvjeren da je spačka: 'Ne mogu opisati koliko sam sretna'

Doris je otkrila Igoru da je jako sretna što je napokon pronašla svoj vjenčani prsten. "Ne mogu opisati koliko sam sretna", rekla je. "Koliko si ga tražila? Već dva tjedna si ga tražila", komentirao je on.

"Pa tražila sam ga u toj torbi. Bila sam uvjerena u toj torbi. I mislila sam da je to to i otpisala sam ga, ali vidiš", odgovorila je Doris. Igor je rekao da je mislio da je sakrila vjenčani prsten. "Neka spačka rekoh", komentirao je.

Doris je rekla da on stalno misli da radi neke spačke, a nije napravila nijednu iako je htjela i njemu i ostalima napraviti. "Nisam ništa napravila jer ne znam kako bi tko reagirao", istaknula je. "Ja sam bila prsten izgubila. Stvarno jesam i on misli da ja nešto lažem, spačke radim, ne znam, ne želim ga nositi, a stvarno je bio zagubljen, ali ok, Bože moj, svatko od nas reagira drugačije", ispričala je.