I to se dogodilo! Prva razmirica Mure Klare i Marka: 'Pravi se kao da je ne postojim'

"Zato što je Marko nervozan i onda me čini nervoznom. Kada mu nešto ne odgovara onda je ljut. Pravi se kao da ja ne postojim. I to me ljuti jer prenosi negativnu energiju na mene", rekao je.

Marko je shvatio da Muru to čini neraspoloženom.

"Moje loše raspoloženje nema veze s njom", rekao je.

"To je pozitivna stvar da je Mura loše volje kada je Marko loše volje. To znači da su energetski povezani u tako kratkom roku. Što se tiče njihove veze i toga, to je samo plus", rekao je Lovre.

