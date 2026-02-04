Igor iz 'Braka na prvu' nakon zaruka za RTL.hr otkrio: 'Ovo je najromantičniji kadar mog života'

icon-close

Nakon što je u showu 'Brak na prvu' ostao sam, sudbina mu je izvan kamera pripremila veliko iznenađenje, romantične zaruke u Budimpešti, o kojima nam je sada ekskluzivno i sam progovorio.

Romantična prosidba u Budimpešti

Igor je sretne vijesti otkrio na društvenim mrežama, gdje je podijelio niz fotografija s putovanja u Budimpeštu. U središtu objave našao se elegantan zaručnički prsten, a romantičnu atmosferu dodatno su upotpunili prizori zagrljenog para na mostovima grada, nazdravljanje šampanjcem i osmijeh njegove zaručnice koja ponosno pokazuje prsten. Uz fotografije je napisao rečenicu koja je dirnula mnoge: "Ljubav koju sam čekao 39 godina više nije moja cura nego zaručnica."

"Ovo je bio najljepši kadar mog života"

Iako iza sebe ima bogato profesionalno iskustvo, Igor za RTL.hr priznaje da ga ništa nije moglo pripremiti za ovaj trenutak. "Moram priznati da, iako sam snimio na stotine vjenčanja i prosidbi kroz svoj studio, ovo je definitivno bio najromantičniji i najljepši 'kadar' mog života", rekao nam je iskreno. "Uživamo u našoj ljubavi te dijelimo lijepe trenutke jedno s drugim i s nama bliskim ljudima."

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Od 'Braka na prvu' do životne sreće

Podsjetimo, Igor je u 'Brak na prvu' izašao bez partnerice, nakon što mu Doris nije pružila novu priliku. Ipak, sudjelovanje u eksperimentu, kako sam kaže, imalo je daleko veći utjecaj nego što je tada mogao zamisliti. "Početkom prošle godine, kada sam odlučio sudjelovati u sociološkom eksperimentu iz čiste znatiželje i radoznalosti, nisam mogao ni zamisliti da će mi se život ovako pozitivno razvijati i privatno i profesionalno." Iskustvo ga je, kaže, dodatno oblikovalo: "To me iskustvo dodatno oblikovalo i kao osobu, ali i kao kreativca - danas s još više strasti radim ono što volim."

Planovi postoje, ali ostaju njihova tajna

Na pitanje o vjenčanju Igor ostaje diskretan, ali ne skriva da se o budućnosti već razgovara. "Planovi o vjenčanju postoje, ali zasad ih zadržavamo za sebe." A hoće li se na popisu uzvanika naći i neka poznata lica iz 'Brak na prvu'? "Neki ljudi iz tog razdoblja i dalje su dio mog života i uvijek se radujem da ih vidim ponovno." Igor je nakon televizijskog eksperimenta pronašao ono što je tražio cijeli život. Ljubav koja je započela daleko od kamera sada je okrunjena prstenom, a njegova priča dokaz je da ponekad pravi početak dolazi tek nakon što se ugase reflektori.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Silvijom