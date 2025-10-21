Držao ju je u tajnosti! Igor iz 'Braka na prvu' pokazao svoju djevojku, zajedno uživaju na romantičnom putovanju

Igor iz 'Braka na prvu' na Instagramu je otkrio da s dragom uživa u Budimpešti. Podijelio je video kolaž najljepših trenutaka s putovanja te iznenadio pratitelje kada je pokazao svoju djevojku. "Romantika u Budimpešti", poručio je Igor.

Podsjetimo, nakon sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Igor je izašao sam budući da mu Doris nije pružila konkretniju priliku. No, Igor je kasnije otkrio da se u njegovom ljubavnom životu događa nešto prekrasno - ljubi nakon showa, a o svojoj dragoj nedavno je progovorio za RTL.hr. "Oni koji me dobro poznaju znaju da volim romantiku i pokazati da mi je stalo. Cvijeće je bio znak pažnje osobi koja mi mnogo znači", poručio je.