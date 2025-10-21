Novosti
Brak na prvu

Držao ju je u tajnosti! Igor iz 'Braka na prvu' pokazao svoju djevojku, zajedno uživaju na romantičnom putovanju

Igor iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' na Instagramu je pokazao svoju djevojku

RTL.hr
21.10.2025 10:21

Igor iz 'Braka na prvu' na Instagramu je otkrio da s dragom uživa u Budimpešti. Podijelio je video kolaž najljepših trenutaka s putovanja te iznenadio pratitelje kada je pokazao svoju djevojku. "Romantika u Budimpešti", poručio je Igor.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, nakon sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Igor je izašao sam budući da mu Doris nije pružila konkretniju priliku. No, Igor je kasnije otkrio da se u njegovom ljubavnom životu događa nešto prekrasno - ljubi nakon showa, a o svojoj dragoj nedavno je progovorio za RTL.hr. "Oni koji me dobro poznaju znaju da volim romantiku i pokazati da mi je stalo. Cvijeće je bio znak pažnje osobi koja mi mnogo znači", poručio je.

Igor, Brak na prvu
Igor, Brak na prvu FOTO: Instagram

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Doris

Petra iz 'Braka na prvu' iskreno priznala: 'Imala sam estetske operacije i ne žalim zbog tih odluka'

