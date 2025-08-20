Igor iz 'Braka na prvu' uživa s dragom: 'Ljubav je u zraku'

Bivši kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Igor nije pronašao ljubav u showu iako je pokazao interes za tadašnjom partnericom Doris. No, ubrzo nakon završetka emisije pohvalio se kako ljubi.

"Ne da ljubim nego sam dobio dar s neba koji sam čekao 39 godina - uživamo i mogu reći da sam sretniji nego ikada prije! Hvala, RTL-u od srca. Mnogo sam zahvalan svima u sociološkom eksperimentu, pogotovo stručnjacima koji su mi pomogli da danas još bolje znam što mi odgovara, a što ne odgovara u novom ljubavnom odnosu", naglasio je u intervjuu za RTL.hr.