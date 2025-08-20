Emisije
Brak na prvu

Igor iz 'Braka na prvu' uživa s dragom: 'Ljubav je u zraku'

Igor je, ako je suditi prema fotografijama, ludo zaljubljen

RTL.hr
20.08.2025 18:00

Bivši  kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Igor nije pronašao ljubav u showu iako je pokazao interes za tadašnjom partnericom Doris. No, ubrzo nakon završetka emisije pohvalio se kako ljubi.

"Ne da ljubim nego sam dobio dar s neba koji sam čekao 39 godina - uživamo i mogu reći da sam sretniji nego ikada prije! Hvala, RTL-u od srca. Mnogo sam zahvalan svima u sociološkom eksperimentu, pogotovo stručnjacima koji su mi pomogli da danas još bolje znam što mi odgovara, a što ne odgovara u novom ljubavnom odnosu", naglasio je u intervjuu za RTL.hr. 

Igor, Brak na prvu
Igor, Brak na prvu FOTO: RTL

Iako svoju partnericu skriva od očiju javnosti, sada je podijelio nekoliko fotografija s njom. No, još uvijek nije otkrio o kome se radi.

"Ljubav je u zraku", napisao je uz njezinu fotografiju.

U intervjuu za RTL.hr tada je otkrio kako mu je u planu provesti ljeto s boljom polovicom. 

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!


Tina iz 'Braka na prvu' blista u zagrljaju dečka! Zaljubljeni par uživao na romantičnoj svadbi

