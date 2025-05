Igor iznenadio Doris prijedlogom: 'Ja bih htio eksperimentirati sa Silvijom, ti odi s Hrvojem'

Doris je pitala Igora jesu li mu se slegli dojmovi o svemu što se odvilo dan prije. "Nisu, ja sam još pod šokom. Znam, gledam sebe i znaš što sam ti rekao, ja to ne bih radio, ni prihvatio to niti došao u tu poziciju i onda mi je to sve šok i nevjerica", komentirao je.

Istaknuo je da je i dalje na Franjinoj strani. "On je meni rekao da je ona znala da on to ne želi to. U nekom kontekstu joj je to rekao i ona je to trebala znati i sama zaključiti. I on je to tek saznao kad je ona njega zvala histerično", ispričao je Igor.