Igor iznenadio odlukom da odlazi: 'Što nisi bio frajer i rekao da želiš otići?'

Ekspert Matej Sakoman je komentirao da je Igor u pravu kada kaže da Doris ne zna što bi. "Ili ne želi sama sebi priznati ili ne želi to izgovoriti", istaknuo je.

Igor je otkrio ekspertima što ga frustrira u njegovom braku s Doris. "Ne smatram ovo vezom, ali to je neko prijateljstvo za koje mislim da sam ja taj koji daje više, koji traži više, koji očekuje više i tu sad po meni ima samo s njezine strane inicijative. Ona je uvijek zatvorena, tu je njoj uvijek zid i mislim da ne zna ni ona sama što želi, samo joj je bitno da igra neku igru. Volio bih da se izjasni, da kaže svoje mišljenje", rekao je.

Igor je rekao da se on i Doris mogu zabavljati do kraja sociološkog eksperimenta, ali ako nema pomaka ne vidi smisla u svemu ovome. Sakoman ga je pitao misli li da ga Doris zavlači. "Volio bih to znati", priznao je Igor.