Igor objavio fotografiju s Doris iz 'Braka na prvu': 'Samo ljubav'

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' Doris i Igor kliknuli su već na samom vjenčanju, a to su primijetili i njihovi uzvanici. On je nedavno i priznao kako mu se ona sviđa kao žena, ali ona mu to nije uzvratila. Smatraju i jedan i drugi da su zasad najskladniji par u showu.

Oboje su naglasili kako između njih gotovo da i nema nesuglasica te da se odlično slažu.

No, drugi parovi smatraju kako bi njoj ipak trebalo biti malo više stalo do njega.