Igor otkrio da gaji simpatije prema Stjepanovoj Kristini: 'Najslađa mi je od vas svih'

Doris je rekla da ju nije šokiralo što je Igor stavio Kristinu na drugo mjesto. "Čak sam ja bila i uvjerena da će to tako biti. Mlađa je, duga kosa, mislim da mu ništa drugo više ni ne treba", istaknula je.

"Nije, ona je meni tu najslađa, evo, od vas svih, skoro. Ti si mi na prvom mjestu zbog karaktera, svega, zato što se družimo, to mi je top, ali ona mi je na drugom mjestu. Što ja znam? Pametna cura, inteligentna, i energiju dobru ima, vesela je", odgovorio je Igor.

Rekla je Igoru da je primijetila da zna često odmjeriti Kristinu. On je rekao da ne zna da li to radi. Doris je otkrila Igoru da je i Kristina komentirala da bi mogla biti s njim.

"To ja ne znam što je ona rekla niti ulazim u to", istaknuo je on. Objasnio je da je Kristinu S. stavio na treće mjesto jer ne voli starije žene. Doris je komentirala da je starija četiri godine od njega.