Igor otkrio pravo stanje svog odnosa s Doris: 'Nema naznake romantičnih osjećaja'

Igor je iskoristio i priliku da pokaže Doris svoje fotografske vještine pa ju je fotografirao. Jedno vrijeme mu je rado pozirala, no onda joj je bila dosta što je on prihvatio bez prigovora.

"Mislim da nema neke naznake romantičnih osjećaja iako mislim da idemo u dobrom smjeru. Bilo je nekih zagrljaja i to, ali ništa konkretno", komentirao je.

Inače, Igor je za doručkom primijetio da su krenuli prvi Dorisini prigovori. Naime, pitala ga je zašto nije donio tanjure, a on je objasnio da je bolje sa salvetom da se ne muče s pranjem suđa. Imamo perilicu. Što se brineš?" rekla mu je Doris.

"To prigovaranje, ja to ne shvaćam doslovno. Vidjet ćemo s vremenom ako to stvarno bude prigovaranje, onda ćemo promijeniti ploču", komentirao je Igor.

Petu sezonu 'Braka na prvu' gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo!