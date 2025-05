Igor raskrstio s Doris: 'Slobodno možeš obrisati moj broj telefona'

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' Doris i Igor imali su odlično vjenčanje, a sve je išlo prema tome da će postati par. Igor je to i želio, ali je Doris kočila. Na kraju su se rastali kao prijatelji, no sada više nemaju kontakt. Igor je to okrio na društvenim mrežama.

"Ako ovaj cvijet uvene, slobodno izbriši moj broj iz imenika", rekla je Doris Igoru tijekom jednog spoja kada mu je poklonila biljku.