Igor se požalio na Doris: 'Meni je to toksično, ima 35 godina i ona ne zna'

Doris ga je pitala hoće li da mu laže. "Pa nemoj biti kao papiga, to je toliko dosadno", komentirao je on. Doris je rekla da mu može lagati. "Igore, srećo, živote moje", obratila mu se kroz smijeh. On je rekao da ga sve to umara.

"Ona se ne zna izjasniti i to je meni toksično jer pet, šest ceremonija zaredom govori jedno te isto, da ne zna ona. Znači, ima 35 godina i ona ne zna. Ja znam. Ja vidim kad s nekim krene. To mi odgovara ili ne odgovara. Reci, izjasni se, ali ona, evo, to jednostavno ne može. A ne znam, što je njoj u glavi, to ni ja ne mogu dokučiti", zaključio je Igor.