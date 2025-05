Igor za RTL.hr o Doris i Marku: 'To je preočito'

Igor se nakon posljednje ceremonije odluka požalio Doris da on uvijek trudi i bio je razočaran njezinom procjenom od 50 posto da će uspjeti u budućnosti, koju je otkrila pred ekspertima. Ranije je izrazio i svoje mišljenje o Dorisinom odnosu s Markom kojeg je on stavila visoko u zadatku u kojem su morali poredati druge kandidate sociološkog eksperimenta 'Braka na prvu' .

Naime, spomenuo je njihovo dopisivanje, dogovore za trčanje i da mu je radila frizuru. Za RTL.hr je komentirao svoje riječi.

"Kada uđemo u prostoriju, ona odmah sjeda do Marka, i to je preočito. Ali još jedna žena gleda Marka, tako da je to sada borba oko Marka, haha...", rekao je Igor.