Instant kemija, pao i poljubac mladenaca: 'Stvoreni smo jedno za drugo!'

Renata je prva stigla na djevojačku i nada se da su joj stručnjaci pronašli osobu koja će razumjeti njezin posao pjevačice. Ubrzo joj se pridružila trenerica fitnessa Nikolina. Da mi se dogodi ljubav, to bi me izulo iz cipela i preokrenulo moj cijeli život naglavačke. Ali priželjkujem ljubav", rekla je Nikolina, a potom su nastavile nagađati kakav je njihov budući suprug.

Mladenka Tina otkrila je da nikad nije sanjala o vjenčanju nego je sve prepuštala sudbini, a sada je ostavila otvorena vrata za ljubav ili prijateljstvo. Tinina kuma smatra da budući muž treba biti pun energije i samopouzdanja da bi se mogao prilagoditi Tini i sudjelovati u njezinu načinu života. Tiago je bio je nervozan, ali spreman na ovo iskustvo dok je njegov kum komentirao da njemu treba žena koja neće smirivati njegovu energiju, nego osoba koja ga može pratiti. Premda je imao pozitivnu tremu, Tiago je veselo i samouvjereno koračao do matičarke, želeći si osobu koja će u showu biti ista kao u stvarnom životu. Čak sam i ja zaljubila!" kroz smijeh je Tinina kuma komentirala mladoženju.

Tina je bila spremna i na to da se možda neće svidjeti svom partneru, a ako se ona bude tako osjećala, svakako će mu pružiti priliku. Dok je koračala prema Tiagu, on nije skidao osmijeh s lica, no Tina je prvo krenula prema Tiagovom kumu misleći da je on mladoženja. To je nasmijalo prisutne kao i samu Tinu, a Tiagu se svidjela njezina pozitivna energija. Top mi je! Zgodna, jako lijepo... Baš izgleda kao da je za Tiaga", rekao je ushićeni mladoženja. Tini se također svidio Tiago, pogotovo njegova energija, dobar styling i velika doza ekstrovertnosti. Pročitali su zavjete, matičarka ih je vjenčala pa su se poljubili u obraz i zagrlili. Njegova je energija vrlo pozitivna, on je na sve strane kao i ja, što može biti i dobro i loše", rekla je Tina, a kuma dodala kako vjeruje u njihov odnos.