Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Intimna ispovijest! Petra iz 'Braka na prvu' priznala: 'Trebalo mi je pola života da obučem kupaći'

Petra Meštrić, koju je publika upoznala u showu 'Brak na prvu', na Instagramu je podijelila fotografije u bikiniju te ispričala intimnu priču iz svog života

RTL.hr
01.09.2025 12:00

Petra Meštrić, koju je publika upoznala u showu 'Brak na prvu', na Instagramu je podijelila fotografije u bikiniju te ispričala intimnu priču iz svog života. "Zvuči smiješno, ali trebalo mi je pola života da se usudim obući običan kupaći. Prošle godine i ove godine prvi put sam obukla 'normalne' kupaće, čak i manji dvodijelni", započela je Petra.

Petra Meštrić
Petra Meštrić FOTO: Instagram

"A godinama prije toga skrivala sam se iza gaćica visokog struka, jednodijelnih kupaćih i još preko svega stavljala pareo... Bilo je to zato što sam nakupila kilograme. Ali još više zato što sam se uvijek voljela slikati i snimati, a u glavi mi je bilo: 'Što će drugi reći ako me vide u mini kupaćem?'. I onda se sjetim još dalje... period od 13. do 15. godine. Nisam se usudila ni skinuti u kupaći. Ljudi na plaži, a ja preko svega nosim majicu kratkih rukava. Takva sam se i kupala. Majica je naravno bila XXL. To su bila tužna vremena", dodala je Petra u objavi.

"Od 15. do 20. ipak sam nosila minijaturne kupaće, ali čim sam krenula na faks - opet skrivanje. Zato danas, ako nekome smeta moj kući, neka gleda u svoje more", zaključila je Petra.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Petra Meštrić i Dario Crnković zajedno su sudjelovali u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', a nakon toga su ostali u dobrim odnosima. Oboje su nakon toga završili u ozbiljnim vezama, a Dario se nakon toga svega odlučio za sudjelovanje u 'Farmi' gdje je stigao do finala.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

Petra Meštrić Dario Brak na prvu
Brak na prvu

Filip iz 'Braka na prvu' pohvalio se svojom novom zvijeri: 'Spreman za šetnju'

Moglo bi te zanimati

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' pozirala u bordo bikiniju: 'Što ono kažu za ženu na brodu?'

Petra Meštrić za RTL.hr prokomentirala Darijev ulazak u finale: 'Želim da pobijedi da mogu reći da mi je bivši muž pobjednik 'Farme'

Petra Meštrić odgovorila na pitanje koje joj stalno postavljaju: 'To je moja osobna odluka...'

Petra iz 'Braka na prvu' i Polina iz 'Gospodina Savršenog' zablistale u centru Zagreba, komplimenti ne prestaju: 'Prelijepe ste'

Sjećate se toga? Dario iz 'Farme' u 'Braku na prvu' bio je s Petrom, a ovako su tada izgledali

Petra iz 'Braka na prvu' podijelila fotke iz mlađih dana: 'Čudimo se kakve su danas cure sa 16, a evo ja sa 16'