Intimna ispovijest! Petra iz 'Braka na prvu' priznala: 'Trebalo mi je pola života da obučem kupaći'

Petra Meštrić , koju je publika upoznala u showu 'Brak na prvu' , na Instagramu je podijelila fotografije u bikiniju te ispričala intimnu priču iz svog života. "Zvuči smiješno, ali trebalo mi je pola života da se usudim obući običan kupaći. Prošle godine i ove godine prvi put sam obukla 'normalne' kupaće, čak i manji dvodijelni", započela je Petra.

"A godinama prije toga skrivala sam se iza gaćica visokog struka, jednodijelnih kupaćih i još preko svega stavljala pareo... Bilo je to zato što sam nakupila kilograme. Ali još više zato što sam se uvijek voljela slikati i snimati, a u glavi mi je bilo: 'Što će drugi reći ako me vide u mini kupaćem?'. I onda se sjetim još dalje... period od 13. do 15. godine. Nisam se usudila ni skinuti u kupaći. Ljudi na plaži, a ja preko svega nosim majicu kratkih rukava. Takva sam se i kupala. Majica je naravno bila XXL. To su bila tužna vremena", dodala je Petra u objavi.

"Od 15. do 20. ipak sam nosila minijaturne kupaće, ali čim sam krenula na faks - opet skrivanje. Zato danas, ako nekome smeta moj kući, neka gleda u svoje more", zaključila je Petra.