Irma i Marko produbili su svoj odnos, a Kristina i Stjepan udaljeniji su nego ikad

Nova epizoda sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' započela je komentiranjem fotografija s vjenčanja. Irma i Marko komentirali su kako lijepo izgledaju, ali i preplašeno. Zajedno smo jako slatki. Sviđa mi se to da izgledamo kao da jesmo par", rekla Irma, koja se od useljenja potrudila i dekorirati njihov zajednički prostor, što Marku nije promaklo. Ja sam oduševljen da je ona pazila na detalje i malo uljepšala stan. Da nema toga, bilo bi praznjikavo, a sad se osjećam kao da je ovo zajednički dom", rekao je Irmin suprug i dodao: Mislim da je u nama na prvu proradilo to ono nešto da zajedno želimo biti u ovome i da se međusobno cijenimo." Nas dvoje se jako trudimo jedno oko drugoga", zaključit će Irma.

Silviju i Hrvoja također je razveselila zajednička fotografija s vjenčanja. Naša sreća je što su se naše energije poklopile pa imamo temelj za izgradnju odnosa, a sad kad gledam tu fotografiju to mi je sad nešto najprirodnije. Vjerojatno bih da se svađamo mrzila i tu fotografiju i njega i sve." Hrvoje je priznao Silviji kako bi joj on odabrao drugačiju vjenčanicu, ali slaže se da su odlično ispali na fotografiji i da izgledaju kao da se poznaju već godinama.

Kristina se, nakon noći provedene u svom stanu, vratila kod Stjepana kako bi i oni prokomentirali svoju fotografiju s vjenčanja što je, nažalost, rezultiralo novom svađom. Kristina je ovaj put čak pribjegla i otvorenom ruganju svog partnera, a on je rekao: U nekom vanjskom svijetu mi ne bismo uopće imali nikakvog kontakta jer ona jednostavno ima lošu energiju i s takvim osobama ja ne provodim vrijeme." Kristina je odbijala pokušaje daljnje komunikacije i rekla Stjepanu: To koliko si ti bezobrazan prema meni bio od početka, ja to neću trpjeti, ne pitaj me više apsolutno nijednu stvar."