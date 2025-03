Irma iz 'Braka na prvu' - žena koja se ne boji avantura, ljubavi i života

Sport joj je oduvijek bio bitan dio života - bavi se slobodnim penjanjem i kajakaštvom te podučava djecu kako svladati stijene. No kada bi mogla svladati bilo koju vještinu u trenu, odmah kaže: "Definitivno bi to bio shaolin kung fu."

Moji su to također prepoznali i apsolutno me podržavali", nastavlja i otkriva zašto će joj Portugal uvijek biti blizak srcu. "Kao mlađa bila sam zatvorena, no tamo kao da sam progovorila. Portugalci su topli, otvoreni ljudi koje istinski zanima tko ste, zašto ste takvi pa do onoga tko vam je osmi tetak po trećem koljenu", kroz smijeh objašnjava.